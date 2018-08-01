«А я пливу у метро». Суперхіт Ірини Білик знову став актуальним після місяця злив у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останні погодні катаклізми у столиці спровокували хвилю народної творчості

Тропічна злива та буревій, які минулого тижня паралізували столицю, спровокували не лише хвилю численних фотожаб, а й музичні спроби переосмислити останні події і роль у них столичної влади.

Богдан Процишин переробив слова відомої пісні Ірини Білик «А я пливу». Кавер виконала Уляна Бондарчук. Презентуючи його, автори написали такі слова: «Якщо довго дивитись на станцію метро Шулявська, – рано чи пізно повз тебе пропливе станція метро Дорогожичі», «Станція «Аквапарк», колишня «Шулявська».

Нагадаємо, Київ майже весь липень потерпав від сильних дощів. Зокрема, через грозу і дощ у Києві 25 липня виявилися затопленими численні підземні переходи, були повалені дерева, зламані дахи гаражів.

Через потоп було призупинено рух наземного електротранспорту.

На вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

Також аеропорт «Київ» перетворився на «річковий вокзал».

Читайте також Київ перетворився на Венецію. Як в соцмережах глузують над потопом у столиці України