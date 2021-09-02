Ани Лорак отвела дочь в русскую школу (фото)

Знаменитость позировала вместе с дочкой в классе у доски

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак отвела свою дочь Софию в российскую школу. Артистка опубликовала в своем Инстаграме снимки с торжественной линейки.

«С 1 сентября. С Днем знаний. Пусть наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми», – написала певица.

Знаменитость позировала вместе с дочкой в классе у доски. Лорак была одета в черные джинсы-скини, косуху и ботильоны, а ее дочь София в школьной форме – клетчатой юбке плиссе и жакете с гербом гимназии.

Поклонники пожелали Софии легкого учебного года и написали комплименты о внешности школьницы.

«Доця растет, а мамуля молодеет», «Какая уже взрослая. Хорошего учебного года», «Красавицы, удачи в новом году», «Красавицы. Сонечке успехов в учебе, отличных оценок», «Две красавицы», – пишут люди.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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