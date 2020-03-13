  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать

    • Розсилка
    <p>37-летняя Анна Седокова похвасталась результатом похудения</p> <div></div> - Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать

    37-летняя Анна Седокова похвасталась результатом похудения

    instagram.com/annasedokova

    Артистка рассказала, что ей помогло избавиться от лишних килограммов

    Бывшая солистка украинской группы «Виа Гра» Анна Седокова подвела итог своего марафона похудения. Звезда заявила, что поменяла пищевые привычки, изменила образ жизни и обрела уверенность в себе.

    «На сегодняшний день мой вес составляет 64 килограмма, на весах минус 4 килограмма. Я не знаю, сколько он продержится, но в любом случае культура питания у меня уже выработалась. Моя жизнь полностью изменилась и стала другой. Надеюсь, она такой и останется. И дело не в весе, а в той уверенности, которую я чувствую, начав избавляться от того, что мне было не нужно», - заверила Седокова.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать
    Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать

    Анна рассказала, как ей удалось похудеть. Певица заявила, что для снижения веса нужно отказаться от регулярного употребления алкоголя. «Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника», - с иронией отметила звезда в Instagram.

     Читайте также: Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)
    образ жизни знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ