Анна Седокова похудела на четыре килограмма после того, как стала по‑другому выпивать



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37-летняя Анна Седокова похвасталась результатом похудения instagram.com/annasedokova

Артистка рассказала, что ей помогло избавиться от лишних килограммов

Бывшая солистка украинской группы «Виа Гра» Анна Седокова подвела итог своего марафона похудения. Звезда заявила, что поменяла пищевые привычки, изменила образ жизни и обрела уверенность в себе.

«На сегодняшний день мой вес составляет 64 килограмма, на весах минус 4 килограмма. Я не знаю, сколько он продержится, но в любом случае культура питания у меня уже выработалась. Моя жизнь полностью изменилась и стала другой. Надеюсь, она такой и останется. И дело не в весе, а в той уверенности, которую я чувствую, начав избавляться от того, что мне было не нужно», - заверила Седокова.

Анна рассказала, как ей удалось похудеть. Певица заявила, что для снижения веса нужно отказаться от регулярного употребления алкоголя. «Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника», - с иронией отметила звезда в Instagram.