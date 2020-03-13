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    Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отметили 10-летие отношений

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    Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отметили 10-летие отношений
    instagram.com/rosiehw

    Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм – одна их самых крепких пар в шоу-бизнесе

    Пара редко постит совместные фото, а также до сих пор «прячут» 2-летнего сына, не показывая его личико полностью. В связи с такой скрытностью влюбленных часто подозревают в семейных неурядицах.

    Масла в огонь подливает и тот факт, что они до сих пор не поженились. Хотя предложение руки и сердца Джейсон сделал Роузи уже давно.

    Несколько часов назад 32-летняя красавица продемонстрировала, что в отношениях у них царит полная гармония, а накал чувств все так же велик. Так, Роузи показала редкое фото Джейсона – обычно она ограничивается максимум намеком на присутствие своего мужчины в ее жизни: рукой, силуэтом или видом со спины.

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    instagram.com/rosiehw

    На новом снимке возлюбленный девушки, 52-летний Стетхэм, сидит за столом в компании давнего друга пары. «За мужчин в нашей жизни», – написала Роузи и отметила своих знакомых.

    Также модель добавила хэштег «10 лет», намекая, что повод собраться был более чем романтичным. В ответ поклонники буквально засыпали пару поздравлениями, а также сердечками и «пылающими» эмодзи.

    знаменитости фотография модель
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