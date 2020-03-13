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    Шоу-биз

    Бывшая любовница Джонни Деппа назвала актера самым «лучшим мужчиной»

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    <p>Вайнона Райдер защитила Деппа в деле против Эмбер Херд</p> <div></div> - Бывшая любовница Джонни Деппа назвала актера самым «лучшим мужчиной»

    Вайнона Райдер защитила Деппа в деле против Эмбер Херд

    Судебные разбирательства между 56-летним Джонни Деппом и 33-летней Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии, подходят к завершению

    Голливудская актриса, которая считалась невестой звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа, до сих пор с теплом отзывается об актере Джонни и не верит, что он мог поднять руку на свою бывшую жену – звезду «Аквамена» Эмбер Херд, сообщает Daily Mail.

    По словам Райдер, она знает актера исключительно с хорошей стороны. Когда они были вместе, то Депп проявлял себя как заботливый и любящий партнер, с которым любая женщина будет чувствовать себя защищенной.

    «Не хочу никого называть лжецом, но, исходя из моего опыта с Джонни, сложно поверить, что такие ужасные обвинения правдивы. Мы были с ним четыре года, я считала его лучшим другом и близким человеком. Я нахожу наши отношения самыми лучшими из всех, которые у меня были», — высказалась Райдер.

    Звезда сериала «Очень странные дела» отметила, что не следила за романом Джонни и Эмбер, но сомневается, что экс-возлюбленный действительно вел себя так ужасно. Райдер призналась, что была шокирована, обескуражена и расстроена, когда услышала обвинения в его адрес.

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