Бывшая любовница Джонни Деппа назвала актера самым «лучшим мужчиной»



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Вайнона Райдер защитила Деппа в деле против Эмбер Херд

Судебные разбирательства между 56-летним Джонни Деппом и 33-летней Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии, подходят к завершению

Голливудская актриса, которая считалась невестой звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа, до сих пор с теплом отзывается об актере Джонни и не верит, что он мог поднять руку на свою бывшую жену – звезду «Аквамена» Эмбер Херд, сообщает Daily Mail.

По словам Райдер, она знает актера исключительно с хорошей стороны. Когда они были вместе, то Депп проявлял себя как заботливый и любящий партнер, с которым любая женщина будет чувствовать себя защищенной.

«Не хочу никого называть лжецом, но, исходя из моего опыта с Джонни, сложно поверить, что такие ужасные обвинения правдивы. Мы были с ним четыре года, я считала его лучшим другом и близким человеком. Я нахожу наши отношения самыми лучшими из всех, которые у меня были», — высказалась Райдер.

Звезда сериала «Очень странные дела» отметила, что не следила за романом Джонни и Эмбер, но сомневается, что экс-возлюбленный действительно вел себя так ужасно. Райдер призналась, что была шокирована, обескуражена и расстроена, когда услышала обвинения в его адрес.