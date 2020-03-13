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    Фото

    Белла Хадид показала обнаженную грудь под рубашкой

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    Белла Хадид показала обнаженную грудь под рубашкой
    Белла Хадид

    23-летняя американка Белла обожает стиль 90-х, поэтому ее Instagram-блог часто напоминает модный журнал того времени

    На этот раз она в очередной раз принимала участие в новой съемке или модном показе, но между фотографированием успела заснять себя.

    На новой фотографии Хадид в объемной белой рубашке, которая полностью расстегнута, а из-под низа «выглядывает» обнаженная грудь. Ее звезда решила эстетически зарисовать с помощью фоторедактора, впрочем кадр получился не менее привлекательным.

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    instagram.com/bellahadid

    Как «низ» звезда выбрала черные брюки, которые тоже расстегнула, а на руке виднеется золотистый браслет, макияж сияет нежными цветами.

    знаменитости фотография Белла Хадид стиль
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