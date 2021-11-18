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    Анна Тринчер выходит замуж. Что известно об избраннике звезды (фото)

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    Певица Анна Тринчер и бизнесмен&nbsp;Александр Волошин - Анна Тринчер выходит замуж. Что известно об избраннике звезды (фото)
    Певица Анна Тринчер и бизнесмен Александр Волошин
    instagram.com/annatrincher_official

    Пышных гуляний и церемоний пара не планирует

    Популярная украинская певица и актриса Анна Тринчер в программе «ЖВЛ» сообщила, что выходит замуж.

    Избранником звезды стал Александр Волошин – 24-летний бизнесмен и блогер. Через полгода отношений любимый звезды устроил ей целое байкшоу и вручил обручальное кольцо мечты – от Cartier.

    Пышных гуляний и церемоний пара не планирует.

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    Анна Тринчер выходит замуж. Что известно об избраннике звезды (фото)
    Анна Тринчер выходит замуж. Что известно об избраннике звезды (фото)
    instagram.com/annatrincher_official

    «Вот реперскую, хочется какого-нибудь гротеска, да. Что бы это не было в лучших традициях английской семьи. А чтобы это было так кринжово. Хочется даже вместо букета бросать что-то другое. Гирю», – поделилась пара.

    О пополнении в молодой семье речь еще не идет. Тринчер говорит, что фокусируется сейчас на карьере и делает неожиданное заявление: «Я вообще пока чайлдфри, у меня такая позиция. Я не представляю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я полностью акцентировала себя на другом человеке. Есть же суррогатное материнство», – говорит звезда.

    Ранее Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек.

    «Он пришел на мой спектакль еще в первом или во втором классе и ему позвонила его дочь и сказала, чтобы он срочно приехал. Там были какие-то дела, и он пошел, даже не дождавшись начала спектакля. А для меня было важно, чтобы показать, что я в главной роли. Папа, которого я знаю, для меня его больше нет. Это другой человек стал», – со слезами на глазах призналась Анна в программе «Жизнь известных людей».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Анна Тринчер выходит замуж. Что известно об избраннике звезды (фото)