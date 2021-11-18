Анна Тринчер выходит замуж. Что известно об избраннике звезды (фото)

Пышных гуляний и церемоний пара не планирует

Популярная украинская певица и актриса Анна Тринчер в программе «ЖВЛ» сообщила, что выходит замуж.

Избранником звезды стал Александр Волошин – 24-летний бизнесмен и блогер. Через полгода отношений любимый звезды устроил ей целое байкшоу и вручил обручальное кольцо мечты – от Cartier.

Пышных гуляний и церемоний пара не планирует.

«Вот реперскую, хочется какого-нибудь гротеска, да. Что бы это не было в лучших традициях английской семьи. А чтобы это было так кринжово. Хочется даже вместо букета бросать что-то другое. Гирю», – поделилась пара.

О пополнении в молодой семье речь еще не идет. Тринчер говорит, что фокусируется сейчас на карьере и делает неожиданное заявление: «Я вообще пока чайлдфри, у меня такая позиция. Я не представляю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я полностью акцентировала себя на другом человеке. Есть же суррогатное материнство», – говорит звезда.

Ранее Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек.

«Он пришел на мой спектакль еще в первом или во втором классе и ему позвонила его дочь и сказала, чтобы он срочно приехал. Там были какие-то дела, и он пошел, даже не дождавшись начала спектакля. А для меня было важно, чтобы показать, что я в главной роли. Папа, которого я знаю, для меня его больше нет. Это другой человек стал», – со слезами на глазах призналась Анна в программе «Жизнь известных людей».