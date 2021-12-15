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    Архивные снимки: как выглядела жена Виктора Павлика восемь лет назад (фото)

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    Блоггерша разместила снимок, сделанный восемь лет назад - Архивные снимки: как выглядела жена Виктора Павлика восемь лет назад (фото)
    Блоггерша разместила снимок, сделанный восемь лет назад
    Фото: instagram.com/repyahovakate

    Екатерина поделилась архивным снимком

    Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками своего Instagram архивным кадром.

    В фотоблоге блоггерша разместила снимок, сделанный восемь лет назад. На нем Екатерина изображена в 19-летнем возрасте. Вместе с двумя подругами Репяхова позирует в торговом центре с апельсином в руках. Судя по одежде подружек, фотография была сделана зимой.

    Фото: instagram.com/repyahovakate
    Фото: instagram.com/repyahovakate

    В этом году Екатерина Репяхова вместе с Виктором Павликом отметила шестую годовщину их отношений. Пара познакомилась как раз через два года после того, как было сделано фото блоггерши в маркете.

    Напомним, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что переживает за безопасность семьи из-за экс-супруги певца Ларисы Созаевой. По словам женщины, она все время жалела Ларису и никогда бы не подала на нее в суд за оскорбления, однако «по-другому человека нельзя остановить».

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    Теги: фотография артист
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    Архивные снимки: как выглядела жена Виктора Павлика восемь лет назад (фото)