Архивные снимки: как выглядела жена Виктора Павлика восемь лет назад (фото)

Екатерина поделилась архивным снимком

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками своего Instagram архивным кадром.

В фотоблоге блоггерша разместила снимок, сделанный восемь лет назад. На нем Екатерина изображена в 19-летнем возрасте. Вместе с двумя подругами Репяхова позирует в торговом центре с апельсином в руках. Судя по одежде подружек, фотография была сделана зимой.

Фото: instagram.com/repyahovakate

В этом году Екатерина Репяхова вместе с Виктором Павликом отметила шестую годовщину их отношений. Пара познакомилась как раз через два года после того, как было сделано фото блоггерши в маркете.

Напомним, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что переживает за безопасность семьи из-за экс-супруги певца Ларисы Созаевой. По словам женщины, она все время жалела Ларису и никогда бы не подала на нее в суд за оскорбления, однако «по-другому человека нельзя остановить».