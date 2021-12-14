61-летний Делиев оригинально поздравил молодую жену с днем рождения (фото)

Георгий Делиев женился второй раз в 2012 году

У Георгия и его второй жены Екатерины – двое маленьких сыновей

Георгий Делиев, основатель комик-труппы «Маски», трогательно поздравил свою жену Екатерину с днем рождения – артист разместил в ФБ портрет супруги, который нарисовал сам. Под общими снимками с женой Делиев написал: «Сегодня у моей любимой день рождения! Катюня, будь счастлива!»

Портрет Кати. Фото: ФБ Делиева

У Георгия и его второй жены Екатерины – двое маленьких сыновей. Катя Делиева – джазовая певица, она младше мужа на 25 лет, но для пары это не помеха счастью. У Делиева есть еще старшая дочка Яна от первого брака, которая уже долгое время работает у него в одесском театре «Маски». Первая супруга Георгия Лариса умерла от тяжелой болезни.

Как известно, Делиев – многогранная личность. Он записывает песни, рисует картины и проводит выставки, но главной творческой деятельностью для него остается написание скетчей и актерская игра.