Елена Шоптенко порадовала подписчиков откровенными фото в смокинге на голое тело
Шоптенко поделилась кадрами с новой фотосессии
Фото: instagram.com/alena_shoptenko
Хореограф сменила привычный имидж на новый образ
Хореограф Елена Шоптенко в канун новогодних праздников решила сменить свой привычный спортивный лук на нарядный смокинг с бабочкой.
Именно в таком стильном образе танцовщица позировала фотографке Екатерине Кондратьевой и поделилась несколькими фотографиями в Instagram.
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