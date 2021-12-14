Елена Шоптенко порадовала подписчиков откровенными фото в смокинге на голое тело

Хореограф сменила привычный имидж на новый образ

Хореограф Елена Шоптенко в канун новогодних праздников решила сменить свой привычный спортивный лук на нарядный смокинг с бабочкой.

Именно в таком стильном образе танцовщица позировала фотографке Екатерине Кондратьевой и поделилась несколькими фотографиями в Instagram.