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    Елена Шоптенко порадовала подписчиков откровенными фото в смокинге на голое тело

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    Шоптенко поделилась кадрами с новой фотосессии - Елена Шоптенко порадовала подписчиков откровенными фото в смокинге на голое тело
    Шоптенко поделилась кадрами с новой фотосессии
    Фото: instagram.com/alena_shoptenko

    Хореограф сменила привычный имидж на новый образ

    Хореограф Елена Шоптенко в канун новогодних праздников решила сменить свой привычный спортивный лук на нарядный смокинг с бабочкой.

    Именно в таком стильном образе танцовщица позировала фотографке Екатерине Кондратьевой и поделилась несколькими фотографиями в Instagram.

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    Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

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    Теги: фотография Танцы со звездами
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    Елена Шоптенко порадовала подписчиков откровенными фото в смокинге на голое тело