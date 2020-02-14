Ариану Гранде застали за поцелуями в баре с неизвестным мужчиной (видео)



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Фото: instagram.com/arianagrande/

Певица уединилась с молодым человеком

Пока все обсуждали премию «Оскар» и все, что с ней связано, Ариана Гранде (или очень похожая на нее девушка) посетила один из баров Сан-Фернандо, Калифорния. Воспользовавшись тем, что все папарацци дежурят на афтепати главной кинопремии, певица уединилась с молодым человеком за столиком заведения. Правда, их общение все же попало на видео: кадры с поцелуем Арианы с таинственным незнакомцем опубликовал портал TMZ.

Ранее Арина Гранде поделилась с подписчиками, что у нее начались проблемы со здоровьем. О недомогании она сообщила в Stories, а еще высказала беспокойство, что ее гастрольный тур Sweetener под угрозой срыва.

Артистка почувствовала себя плохо после гастролей в Шарлотсвилле, там звезда сразу предупредила фанатов, что чувствует себя неважно.

Ее беспокоят боли в горле, есть проблемы с дыханием и общим состоянием, а еще ей больно петь. Все происходящее вызывает у Гранде серьезные опасения, она боится, что недомогания станут предвестником сложного заболевания.