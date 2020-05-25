Арнольд Шварценеггер признался, когда его первый внук появится на свет



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72-летний актер и политик Арнольд Шварценеггер

Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт ждут первенца

Арнольд Шварценеггер скоро станет дедушкой. Дочь 72-летнего актера и политика замужем за Крисом Прэттом, и скоро у пары появится первенец. О беременности Кэтрин стало известно в апреле, когда папарацци подловили ее во время прогулки — у нее был круглый живот.

Недавно Арнольд пообщался в прямом эфире с Джимми Фэллоном и сказал, когда примерно его дочь Кэтрин Шварценеггер родит ребенка.

«Это потрясающая новость, что Кэтрин теперь беременна и у нее будет ребенок. Я точно не знаю, когда именно, но где-то этим летом. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт», - сказал Шварценеггер.

Ранее его супруга, Мария Шрайвер, тоже высказалась насчет скорого рождения внука.

«Я очень горжусь Кэтрин. Она и Крис очень счастливы», ­ сказала Мария и отметила, что не спешит называть себя бабушкой.

Недавно Крис Прэтт дал интервью, в котором рассказал о том, как из-за беременности жены он открыл для себя новое лакомство.

«Недавно я пожаловался жене на то, что чувствую боль в пояснице и бедре, и отметил, что за карантин немного прибавил в весе. Она так мило взглянула на меня после этого… И я понял: «Ладно, ладно, я не имею права жаловаться тебе на это», — добавил актер.

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