Сексуальная дочь Сильвестра Сталлоне похвасталась фигурой в бикини (фото)



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21-летняя дочь актера Сильвестра Сталлоне – Систин Роуз Сталлоне – показала красоту своего тела instagram.com/sistinestallone/

Девушка запечатлела себя в откровенном купальнике

Наследницы Сильвестра Сталлоне повзрослели и стали настоящими красавицами. Легендарный актер всё чаще появляется на светских мероприятиях в окружении своих дочерей и жены, Дженнифер Флавин. Фанаты обожают звездную семью и считают ее одной из самых крепких в шоу-бизнесе.

Сейчас Сильвестр Сталлоне вместе с близкими пережидает эпидемию коронавируса в собственном коттедже. Во время самоизоляции дочь актера Систин решила позагорать в саду. Девушка подразнила фолловеров горячими кадрами.

Сталлоне предстала в черном бикини с завязками и белых брюках. Модный образ инстадива дополнила яркой бейсболкой, защищающей от палящего солнца. Систин нанесла минимум макияжа, сохранив естественную привлекательность. Актриса приняла дерзкую позу, продемонстрировав стройную фигуру в эффектном ракурсе.

Подписчики пришли в восторг от смелых снимков. «Бомба!», «Такая сладкая», «Как тебе удается быть такой стройняшкой?», «Сексуальная малышка», "Очень похудела", - прокомментировали пользователи Instagram.