Новая песня Александра Пономарева и Дзидзьо растрогала украинцев (видео)

Артисты спели про любовь к одной женщине

Звезды украинского шоу-бизнеса Александр Пономарев и Михаил Хома презентовали клип на песню «Пазлы». Артисты спели романс о любви двух мужчин к одной женщине.

Автором музыки и слов выступил Пономарев, а режиссером клипа – Владимир Шурубура. Известно, что видеоработу снимали в Буче под Киевом.

По словам Александра, общая песня появилась давно, но были трудности с ее записью – у обоих артистов плотный график.

Фанаты музыкантов моментально отреагировали на премьеру клипа:

«Еще один шедевр. Очень тонко и чувственно. Браво!», «Ребята, вы невероятны! Так нежно, романтично, красиво и мощно. Это песня, которую будут слушать все», «До мурашек по коже, до слез… Спасибо! Вы очень сильный дуэт!», «Все, что делают эти двое – шедевр… Качественно и очень круто!», – пишут фанаты в комментариях.

Ранее Светлана Лобода призналась, сколько платит за песню, которую хочет исполнить.

По словам 39-летней артистки, ей на почту присылают очень много композиций, которые она обязательно слушает все.

«Каждый вечер перед сном или утром, когда я чищу зубы и занимаюсь своими бытовыми делами утренними, я отслушиваю порядка 30–40 композиций ежедневно, потому что на мою почту рабочую присылают большое количество писем с разными песнями. И мне приходится отслушивать все, чтобы иногда вычленить ту информацию, которая мне необходима», – рассказала Лобода.