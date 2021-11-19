Отписка и удаление совместных фото. Что происходит между Мишиной и Эллертом

Ранее актриса заявила, что отношения стали для нее настоящей драмой

«Холостячка» Ксения Мишина и ее бывший возлюбленный, ведущий Александр Эллерт отписались друг от друга в Инстаграме. Кроме того, экс-пара удалила совместные фотографии, сообщает «Обозреватель».

Мишина подписана в Instagram на 354 пользователей, и Эллерта среди них в списке нет. У сценариста всего 83 подписки. По состоянию на 18 ноября «холостячки» не было среди людей, за которыми следил юморист.

Не исключено, что бывшие влюбленные оборвали все контакты или забанили друг друга.

Отметим, что до этого победитель реалити-шоу лайкал и комментировал практически все фотографии украинской актрисы.

Под последним постом Мишиной в Instagram поклонники написали, что продолжают следить за отношениями. Некоторые подписчики пошутили, что ждут реакции Эллерта на фото.

Актриса и сценарист встречались после финала проекта «Холостячка». Отношения звездной пары закончились менее чем через год после начала. О расставании знаменитости сообщили 16 июля в соцсети.

Ранее Ксения Мишина впервые рассказала, как угодила в психушку в 18 лет.

«Я сидела за партой, в аудитории экономического университета и искренне не понимала зачем я тут. Уже тогда я осознавала, что мне совершенно неинтересно происходящее. Ни университетские события, ни хорошие оценки, ни знания - ничего не цепляло мое внимание. В какой-то момент я словила себя на мысли, что я смотрю на все как-будто из аквариума. Я вижу, что жизнь идет, но она где-то там за стеклом, а я в застойной воде без единой надежды на спасение. Мир стал абсолютно пресным, что по идее, странно для молодой, 18-ти летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку зажевало в моей голове: видимо мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом», — начала рассказ Мишина.

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