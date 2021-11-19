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    Ожоги тела и не может дышать. Известная российская певица впала в кому

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    Певица Марина Хлебникова - Ожоги тела и не может дышать. Известная российская певица впала в кому
    Певица Марина Хлебникова

    У певицы 50 процентов ожогов тела

    Известная российская певица Марина Хлебникова впала в медикаментозную кому. По информации Telegram-канала Mash 56-летняя артистка сильно пострадала при пожаре в своей московской квартире.

    Отмечается, что певица находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Дышать самостоятельно женщина не может, в настоящий момент она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

    У певицы 50 процентов ожогов тела – пострадали кожа лица, туловище, ноги, а также верхние дыхательные пути. Врачи диагностировали ингаляционное поражение.

    Ранее «Скотч» сообщал, какая популярная российская певица не ездит в Крым из-за родственников во Львове.

    Артистка отметила, что около пяти лет не была в родном Львове, но при этом въезд на Украину ей открыт. «Я не езжу в Крым уже очень много лет. Нет возможности, потому что я попадаю в "черные списки" и не смогу приехать во Львов. У меня там родные», – сказала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Ожоги тела и не может дышать. Известная российская певица впала в кому