Автор хита «Гуси» Wellboy выпустил новую песню (видео)

Артист порадовал фанатов новым треком

21-летний украинский певец Wellboy выпустил новую песню под названием «Вишни». Также артист представил клип на своем YouTube-канале.

«Я подбросил вишню в небо, не попал в рот» – это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшена вишня не попадет в рот.

В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку», – рассказал о новой песне артист.

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу «Х-фактор» на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню «Гуси», которая сделала его знаменитым. За четыре месяца клип посмотрели более 10 млн раз. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы «Грибы», фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.