«Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты

Корону для конкурса изготовил ювелир Джейкоб Арабо

Вчера, 21 октября, в Киеве состоится финальный конкурс «Мисс Украина-2021». Во время подготовки к конкурсу его организаторы выбирали среди несколько тысяч анкет. Кроме этого, кастинги проходили во Львове, Одессе, Харькове и Киеве.

Интересно, что в этом году правила конкурса красоты стали более жесткими. Из-за этого было достаточно трудно найти претенденток на «Мисс Украина».

Добавим, что корону для конкурса изготовил ювелир Джейкоб Арабо. На главном украшении из белого золота с драгоценными камнями – 27 сапфиров и 1250 бриллиантов.

Предлагаем посмотреть на фото большинства участниц конкурса.

Ранее «Скотч» сообщал, как прошло яркое шоу «Мисс Украина Вселенная».

Национальный комитет «Мисс Украина Вселенная» приготовил гостям шоу множество сюрпризов. Грандиозная музыкальная программа состоялась при участии: Ирины Билык, Tayanna, Oleynik & Стобой, Tancevanskiy, Андрея Невина, Natalia Gordienko (Молдова), Лилу45, Samantha, Angel voices, Даши Суворовой, танцевального дуэта Дмитрия Дикусара и Ирины Журавской.

Настоящим неожиданным музыкальным сюрпризом для гостей вечера стало выступление австралийской исполнительницы в жанре World Music, автора и композитора своих песен Перукуа (Peruquois).