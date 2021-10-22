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    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты

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    Финалистки конкурса красоты - «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    Финалистки конкурса красоты
    instagram.com/missukraine_official/

    Корону для конкурса изготовил ювелир Джейкоб Арабо

    Вчера, 21 октября, в Киеве состоится финальный конкурс «Мисс Украина-2021». Во время подготовки к конкурсу его организаторы выбирали среди несколько тысяч анкет. Кроме этого, кастинги проходили во Львове, Одессе, Харькове и Киеве.

    Интересно, что в этом году правила конкурса красоты стали более жесткими. Из-за этого было достаточно трудно найти претенденток на «Мисс Украина».

    Добавим, что корону для конкурса изготовил ювелир Джейкоб Арабо. На главном украшении из белого золота с драгоценными камнями – 27 сапфиров и 1250 бриллиантов.

    Предлагаем посмотреть на фото большинства участниц конкурса.

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    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты
    instagram.com/missukraine_official/

    Ранее «Скотч» сообщал, как прошло яркое шоу «Мисс Украина Вселенная».

    Национальный комитет «Мисс Украина Вселенная» приготовил гостям шоу множество сюрпризов. Грандиозная музыкальная программа состоялась при участии: Ирины Билык, Tayanna, Oleynik & Стобой, Tancevanskiy, Андрея Невина, Natalia Gordienko (Молдова), Лилу45, Samantha, Angel voices, Даши Суворовой, танцевального дуэта Дмитрия Дикусара и Ирины Журавской.

    Настоящим неожиданным музыкальным сюрпризом для гостей вечера стало выступление австралийской исполнительницы в жанре World Music, автора и композитора своих песен Перукуа (Peruquois).

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Мисс Украина-2021». Фото роскошных финалисток конкурса красоты