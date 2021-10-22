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    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)

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    Александра Яремчук - «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    Александра Яремчук
    instagram.com/yaremchuuk/

    Конкурс проводится еще с 1991 года

    21 октября состоялся конкурс красоты «Мисс Украина» 2021. Среди 25 красавиц-финалисток жюри выбрало ту единственную - эту самую красивую украинку зовут Александра Яремчук.

    Победительница получила драгоценную корону стоимостью 3 миллиона долларов, которую для конкурса изготовил ювелир Джейкоб Арабо. На главном украшении из белого золота с драгоценными камнями – 27 сапфиров и 1250 бриллиантов.

    instagram.com/missukraine_official/
    instagram.com/missukraine_official/

    Мероприятие прошло во Дворце «Украина». Звездными гостями, которые выступали на сцене, стали Тина Кароль, Монатик, Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, группы Go_A, Kazka, Kadnay и многие другие.

    Конкурс «Мисс Украина» организаторы проводят еще с 1991 года. Во время нынешней подготовки к конкурсу, руководители шоу выбирали среди нескольких тысяч анкет девушек. Кроме этого, кастинги проходили во Львове, Одессе, Харькове и Киеве. Однако больше всего «зацепила» жюри конкурсантка Александра Яремчук.

    Важно, что Александра Яремчук представит Украину на международном конкурсе красоты Miss World в Пуэрто-Рико. Он состоится в этом году в декабре.

    Интересно, что в этом году условия конкурса изменились и стали более жесткими. Участницы должны не иметь татуировок, увеличенных губ, имплантов, наращенных волос и не предоставлять эскорт-услуг. Через эти изменения организаторам было трудно найти участниц.

    Что известно о победительнице

    22-летняя Александра Яремчук – родом из Винницкой области. Сейчас она проживает в Киеве.

    В детстве Александра мечтала о профессии актрисы и оптимизированы. Однако получила высшее образование по специальности "Менеджмент бизнес организации" в Киевском экономическом университете.

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    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)
    instagram.com/yaremchuuk/

    Девушка 10 лет в Украине и за рубежом профессионально занималась танцами. Среди ее хобби - психология, и спорт.

    Александра Кучеренко утверждает, что никогда не прибегала к инъекции красоты, и даже не планирует делать такие процедуры не менее как через 5 лет.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Мисс Украина-2021». Что нужно знать о победительнице (фото)