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    Бабушка связала? Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в оригинальном топе (фото)

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    Певица Вера Брежнева - Бабушка связала? Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в оригинальном топе (фото)
    Певица Вера Брежнева
    instagram.com/ververa/

    Артистка похвасталась стройной фигурой

    Известная певица Вера Брежнева в который раз восхитила фанов своей фигурой. Так, экс-участница золотого состава «Виа Гра» опубликовала в фотоблоге серию летних снимков из Турции. На фотографиях знаменитость появилась в вязаном топе и коротких джинсовых шортиках. Звезда засветила пышный бюст и стройные ножки.

    «Этим летом в Турции очень жарко, хотя может я просто отвыкла за 2 года, но жарко на сцене, даже вечером, когда светят софиты, а ты постоянно двигаешься (вся одежда после концерта мокрая и волосы тоже). Поэтому на море я ходила рано утром, а днем искала тень. Интересно, в августе, когда вернемся, еще жарче будет?» — подумала артистка.

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    Бабушка связала? Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в оригинальном топе (фото)
    Бабушка связала? Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в оригинальном топе (фото)
    instagram.com/ververa/

    Фаны охотно оценили фигуру 39-летней звезды в комментариях. Некоторые фолловеры даже спутали Веру с ее дочерью.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: знаменитости Вера Брежнева певица шоу-бизнес
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    Бабушка связала? Экс-«Виа Гра» засветила пышные формы в оригинальном топе (фото)