Страшная музыка. Дочь известной артистки шокировала своим творчеством

Звездная мама осталась в восторге от выступления 16-летней Маши

Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно создала свою рок-группу, дала первый сольный концерт.

Коллектив «Швы» выступил в Киеве, куда пришли друзья молодых исполнителей, блогеры и звездная мама солистки.

На концерт Маша нарядилась в короткое черное платье и кеды. Свой образ модель дополнила чокером, серьгами в виде крестиков и насыщенным макияжем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Присутствующие танцевали и отрывались под тяжелую музыку. Осталась в восторге от выступления дочери и Полякова.

«И так первый сольный концерт! Спасибо всем тем, кто нас поддерживал! Дальше больше!!!» — прокомментировала солистка.

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

Тем временем, Оля Полякова ответила на критику в сторону дочери:

«Читаю комментарии под постом выступления Маши с ее панк-рок-группой "ШВЫ". Конечно, понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали, когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Потому что, то, что делает Маша, это просто сказочки для деток, по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь. Она развивается в таком направлении, это ее право», — отметила Оля.