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    Страшная музыка. Дочь известной артистки шокировала своим творчеством

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    Дочь певицы Оли Поляковой Маша - Страшная музыка. Дочь известной артистки шокировала своим творчеством
    Дочь певицы Оли Поляковой Маша
    instagram.com/mashapolyakova/

    Звездная мама осталась в восторге от выступления 16-летней Маши

    Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно создала свою рок-группу, дала первый сольный концерт.

    Коллектив «Швы» выступил в Киеве, куда пришли друзья молодых исполнителей, блогеры и звездная мама солистки.

    На концерт Маша нарядилась в короткое черное платье и кеды. Свой образ модель дополнила чокером, серьгами в виде крестиков и насыщенным макияжем.

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    Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Присутствующие танцевали и отрывались под тяжелую музыку. Осталась в восторге от выступления дочери и Полякова.

    «И так первый сольный концерт! Спасибо всем тем, кто нас поддерживал! Дальше больше!!!» — прокомментировала солистка.

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

    Тем временем, Оля Полякова ответила на критику в сторону дочери:

    «Читаю комментарии под постом выступления Маши с ее панк-рок-группой "ШВЫ". Конечно, понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали, когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Потому что, то, что делает Маша, это просто сказочки для деток, по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь. Она развивается в таком направлении, это ее право», — отметила Оля.

    Теги: знаменитости дети звезд Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Страшная музыка. Дочь известной артистки шокировала своим творчеством