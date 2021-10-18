Бабушка связала? Солист Måneskin в нелепом купальнике насмешил фанатов (фото)

Наряд связала бабушка?

Фронтмен итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении» в 2021 году, Дамиано Давид опубликовал откровенные снимки в вязаном купальнике, но вместо восхищения получил от фанатов лишь шутки. Нелепый наряд певца напомнил поклонникам типичный подарок от бабушки-рукодельницы.

Все поклонники солиста итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давида знают о любви своего кумира к экстравагантным снимкам, которыми тот периодически делится в своем инстаграме. Певец не стал отказываться от своей привычки и 14 октября опубликовал очередной горячий кадр, добавив к нему дерзкую подпись. На фото молодой музыкант позирует в белом вязаном купальнике и высоких черных сапогах. И, кажется, градус откровенности на изображении зашкаливает.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».