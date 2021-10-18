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    Бабушка связала? Солист Måneskin в нелепом купальнике насмешил фанатов (фото)

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    Фронтмен итальянской группы M&aring;neskin - Бабушка связала? Солист Måneskin в нелепом купальнике насмешил фанатов (фото)
    Фронтмен итальянской группы Måneskin
    instagram.com/ykaaar/

    Наряд связала бабушка?

    Фронтмен итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении» в 2021 году, Дамиано Давид опубликовал откровенные снимки в вязаном купальнике, но вместо восхищения получил от фанатов лишь шутки. Нелепый наряд певца напомнил поклонникам типичный подарок от бабушки-рукодельницы.

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    Бабушка связала? Солист Måneskin в нелепом купальнике насмешил фанатов (фото)
    Бабушка связала? Солист Måneskin в нелепом купальнике насмешил фанатов (фото)
    Бабушка связала? Солист Måneskin в нелепом купальнике насмешил фанатов (фото)
    Бабушка связала? Солист Måneskin в нелепом купальнике насмешил фанатов (фото)
    instagram.com/ykaaar/

    Все поклонники солиста итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давида знают о любви своего кумира к экстравагантным снимкам, которыми тот периодически делится в своем инстаграме. Певец не стал отказываться от своей привычки и 14 октября опубликовал очередной горячий кадр, добавив к нему дерзкую подпись. На фото молодой музыкант позирует в белом вязаном купальнике и высоких черных сапогах. И, кажется, градус откровенности на изображении зашкаливает.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бабушка связала? Солист Måneskin в нелепом купальнике насмешил фанатов (фото)