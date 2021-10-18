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    72-летняя Пугачева в пышном тотал-образе восхитила фанатов (фото)

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    Певица Алла Пугачева - 72-летняя Пугачева в пышном тотал-образе восхитила фанатов (фото)
    Певица Алла Пугачева
    instagram.com/alla_orfei

    Знаменитость на этот раз отказалась от привычных черных одежд

    Советская и российская певица Алла Пугачева в минувшие выходные встретилась с дизайнером Игорем Гуляевым. Они запечатлелись на память неподалеку от его бутика одежды. Модельер разместил фото в своем микроблоге, и поклонники пришли в бешеный восторг от наряда легендарной артистки.

    instagram.com/alla_orfei
    instagram.com/alla_orfei

    «Алла Борисовна сногсшибательная!», «Просто красавица невероятная», «Какая прелесть Аллочка!», «Это она так спокойно гуляет по Никольской?», «Вау!!!», «Алла Борисовна неотразима!», «Звезда она и есть звезда», — пишут фолловеры под снимком.

    Свой выходной аутфит Примадонна выдержала в модном нынче оттенке экрю. Она облачилась в водолазку, пышную многослойную юбку, а также короткую дубленку и удобные ботинки из овчины.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости российская певица певица шоу-бизнес Алла Пугачева
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    72-летняя Пугачева в пышном тотал-образе восхитила фанатов (фото)