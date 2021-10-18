Престарелый лидер Pink Floyd Роджер Уотерс женился на молодой избраннице (фото)

Музыкант сыграл уже пятую свадьбу

78-летний основатель и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс женился на 43-летней Камиле Чавис. Об этом сообщает New York Post.

До свадьбы пара встречалась на протяжении пяти лет. Они познакомились на концерте Уотерса на фестивале «Коачелла», где Чавис работала водительницей автомобиля, на котором перемещался Уотерс.

Это уже пятая свадьба Уотерса. Предпоследнее бракосочетание состоялось в 2012 году, когда он женился на актрисе Лори Дернинг. Они развелись три года спустя.

Pink Floyd – британская рок-группа, образованная в 1965 году. Издание Rolling Stone поместило ее на 51-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен».

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