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    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)

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    Певец Монатик с женой - Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Певец Монатик с женой

    В августе Ирине исполнилось 35 лет

    Украинский мультиартист Монатик рассекретил, что подарил своей жене Ирине на юбилей.

    В августе женщина праздновала свое 35-летие в одном из турецких отелей. Монатик ответственно готовился к празднику. Они хорошо украсили локацию, нашли группу, играл любимые песни Ирины.

    Так же артист ответственно и выбирал подарок жене на юбилей. В программе «Светская жизнь» певец говорит, что решил не рисковать и спросил у Ирины, что именно она хочет.

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    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Жена Монатика Ирина Демичева
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)
    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)

    «Я подошел к Ирише и сказал, чтобы она выбрала, что захочет. И она выбрала украшения. Это было так романтично. В отеле нам пошли на встречу, сделали красивый стол, хорошая музыка играла. Она обожает Кубу, кубинскую музыку. Мы нашли в Турции группу, которая исполняла кубинские песни», — вспомнил Монатик.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости Монатик шоу-бизнес
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    Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)