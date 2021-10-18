Монатик признался, что подарил жене на день рождения (фото)

В августе Ирине исполнилось 35 лет

Украинский мультиартист Монатик рассекретил, что подарил своей жене Ирине на юбилей.

В августе женщина праздновала свое 35-летие в одном из турецких отелей. Монатик ответственно готовился к празднику. Они хорошо украсили локацию, нашли группу, играл любимые песни Ирины.

Так же артист ответственно и выбирал подарок жене на юбилей. В программе «Светская жизнь» певец говорит, что решил не рисковать и спросил у Ирины, что именно она хочет.

«Я подошел к Ирише и сказал, чтобы она выбрала, что захочет. И она выбрала украшения. Это было так романтично. В отеле нам пошли на встречу, сделали красивый стол, хорошая музыка играла. Она обожает Кубу, кубинскую музыку. Мы нашли в Турции группу, которая исполняла кубинские песни», — вспомнил Монатик.

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