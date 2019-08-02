Бен Аффлек снимется в эротическом триллере



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Компанию голливудскому актеру составит Ана де Армас

Бен Аффлек и Ана де Армас стали главными кандидатами на ведущие роли в эротическом триллере «Глубокие воды» режиссёра Эдриана Лайна («Лолита», «Непристойное предложение»).

«Глубокие воды» — экранизация одноимённой книги Патриции Хайсмит. Роман, вышедший в 1957 году, и рассказывает о паре, живущей в браке без любви. Жена заводит многочисленные романы на стороне, а муж смотрит на это сквозь пальцы. Все осложняется, когда он берёт на себя ответственность за нераскрытое убийство одного из любовников супруги.

Книга уже была однажды экранизирована — в 1981 году фильм по ней снял французский режиссёр Мишель Давиль.

К съёмкам планируют приступить в ноябре 2019 года. Этот фильм станет для Лайна первой работой с 2002 года.

Ана де Армас вскоре появится в картине «Достать ножи» Райана Джонсона, сейчас она снимается в 25-м фильме о Бонде. Аффлек вскоре появится в криминальном триллере «Последнее, чего он хотел».

Джерело: Киноафиша