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    Шоу-биз

    Сара Джессика Паркер станцевала в блестящем золотистом платье

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    Сара-Джессика Паркер - Сара Джессика Паркер станцевала в блестящем золотистом платье
    Сара-Джессика Паркер
    instagram.com/sarahjessicaparker

    Американская актриса и продюсер продемонстрировала публике роскошный образ

    Сара Джессика Паркер задорно кружилась в черном платье с золотистым принтом.

    Звезда, известная ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе», анонсировала выход новой коллекции от собственного бренда SJP Collection. Для такой торжественной новости она поделилась с поклонниками видео, на котором она кружилась вокруг своей оси, стоя на фоне картины в стиле абстракционизма.

    На Сару надето черное платье-песочные часы с длинным рукавом и V-образным декольте, декорированное блестящими вставками в оттенке зеленого золота. На талии платье украшено тонким поясом, который подчеркивает изящную фигуру актрисы, а на подоле — дополнено элегантными оборками.

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    Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

    В качестве обуви продюсер выбрала черные лодочки на шпильке, декорированные пряжкой на носочной части, которые акцентировали внимание на стройных ногах Сары. Эффектный look завершили легкая укладка и макияж «смоки».

    «Новые модели SJP Collection только что прибыли в Вегас из Италии, и они, безусловно, прекрасны. Пусть игры начнутся!» — написала звезда в Instagram.

    Сара Джессика Паркер — не только успешная актриса на протяжении многих лет, но и талантливый дизайнер. 26 февраля 2014 года она открыла бутик своего обувного бренда SJP Collection Pop Up Shop, а первую коллекцию обуви выпустила совместно с Manolo Blahnik.

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    Совместная работа актрисы и ювелира Кэт Флоренс началась в октябре 2015-го и превратилась в коллекцию The Flawless Diamonds Collection из 100 разных украшений. Затем Сара Джессика Паркер объединила усилия с американской сетью универмагов класса люкс Bloomingdale’s и создала коллекцию черных платьев.

    Джерело: graziamagazine.ru

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