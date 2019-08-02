Джаред Лето станет серийным убийцей

Лауреат премии «Оскар» Джаред Лето может присоединиться к Дензелу Вашингтону и Рами Малеку в триллере «Мелочи».

Фильм расскажет о Дике (Вашингтон), уставшем от жизни помощнике шерифа, который вынужден объединиться с крутым лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек), чтобы выследить и поймать серийного убийцу. У Дика есть способность видеть мелочи, которые помогают в расследовании, но он конфликтует с напарником, а также должен разобраться с собственным тёмным прошлым.

Сценарий картины написал постановщик «Разбойников с большой дороги» и «Основателя» Джон Ли Хэнкок. Он же займёт режиссёрское кресло проекта.

К съёмочному процессу планируют приступить в сентябре. Недавно Лето закончил съёмки в кинокомиксе «Морбиус» для студии Sony.