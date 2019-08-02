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    Шоу-биз

    Джаред Лето станет серийным убийцей

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    Джаред Лето - Джаред Лето станет серийным убийцей
    Джаред Лето

    Лауреат премии «Оскар» Джаред Лето может присоединиться к Дензелу Вашингтону и Рами Малеку в триллере «Мелочи».

     Голливудскому актеру Джареду Лето предложили роль серийного убийцы, за которым охотятся главные герои.

    Фильм расскажет о Дике (Вашингтон), уставшем от жизни помощнике шерифа, который вынужден объединиться с крутым лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек), чтобы выследить и поймать серийного убийцу. У Дика есть способность видеть мелочи, которые помогают в расследовании, но он конфликтует с напарником, а также должен разобраться с собственным тёмным прошлым.

    Сценарий картины написал постановщик «Разбойников с большой дороги» и «Основателя» Джон Ли Хэнкок. Он же займёт режиссёрское кресло проекта.

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    К съёмочному процессу планируют приступить в сентябре. Недавно Лето закончил съёмки в кинокомиксе «Морбиус» для студии Sony.

    Джерело: Киноафиша

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