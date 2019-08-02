Театральная осень: антрепризный Театр Александра Меламуда возвращается на сцену с тремя спектаклями



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Театр Александра Меламуда

Зрители увидят две уже известные постановки и одну премьеру - «Весна для Гитлера»

Осенний сезон порадует не только телевизионными премьерами, но и театральными.

Как стало известно Scotch, антрепризный Театр Александра Меламуда во всю готовится к началу театрального сезона. Осенью украинские театралы увидят на сцене Октябрьского дворца три спектакля: скандальную сказку для взрослых «Дракон» (6 октября), постановка по мотивам голливудской музыкальной комедии «Серенада Солнечной долины» (20 октября), а также премьерный спектакль - «Весна для Гитлера», созданный по мотивам одного из самых популярных американских мюзиклов «Продюсеры».

История разворачивается вокруг разорившегося продюсера. Потерпев немало неудач без всякого на то своего желания, он решает запланировать свое фиаско.

Вместе со своим партнером продюсер придумывают аферу: привлекают инвесторов для заведомо провального спектакля. Что из этого получилось, театралы узнают уже 21 сентября.

Стоит отметить, что кроме увлекательной театральной истории зрители увидят на сцене известных украинских актеров: Алексея Вертинского, Александра Меламуда, Остапа Ступку, Марину Филиппович, Ксению Вертинскую. Также стоит отметить, что режиссером стал Семен Горов, а за музыкальное сопровождение отвечает бэнд под управлением Андрея Соловьева.