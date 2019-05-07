Беременна? Хейли Болдуин на Met Gala придерживала свой живот



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Хейли Болдуин Legion Media

22-летняя звезда появилась на мероприятии без Джастина Бибера

Вчера, 6 мая, Хейли Болдуин побывала в нью-йоркском Метрополитен-музее на балу Института костюма. В этом году супруга музыканта появилась перед камерами в образе Барби. Модель примерила нежно-розовое платье в пол с открытой спиной, и поработала над макияжем и прической. Хейли сделала высокий хвост с объемной бархатной резинкой, а также нанесла интенсивный макияж с акцентом на глаза.

На мероприятии Болдуин появилась без супруга Джастина Бибера. Папарацци запечатлели, как она все время придерживала живот — также, как и Меган Маркл во время беременности. Модель клала руку живот на пути к музею и во время самого бала.

На беременность звезды намекнула и Кендалл Дженнер. Девушки пришли вместе на автепати Met Gala. Во время танца Дженнер погладила подругу по животу, а та загадочно засмеялась.

Джерело: graziamagazine.ru