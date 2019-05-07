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    Шоу-биз

    Беременна? Хейли Болдуин на Met Gala придерживала свой живот

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    Хейли Болдуин - Беременна? Хейли Болдуин на Met Gala придерживала свой живот
    Хейли Болдуин
    Legion Media

    22-летняя звезда появилась на мероприятии без Джастина Бибера

    Вчера, 6 мая, Хейли Болдуин побывала в нью-йоркском Метрополитен-музее на балу Института костюма. В этом году супруга музыканта появилась перед камерами в образе Барби. Модель примерила нежно-розовое платье в пол с открытой спиной, и поработала над макияжем и прической. Хейли сделала высокий хвост с объемной бархатной резинкой, а также нанесла интенсивный макияж с акцентом на глаза.

    На мероприятии Болдуин появилась без супруга Джастина Бибера. Папарацци запечатлели, как она все время придерживала живот — также, как и Меган Маркл во время беременности. Модель клала руку живот на пути к музею и во время самого бала.

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    Беременна? Хейли Болдуин на Met Gala придерживала свой живот
    Беременна? Хейли Болдуин на Met Gala придерживала свой живот
    Беременна? Хейли Болдуин на Met Gala придерживала свой живот
    Legion Media

    На беременность звезды намекнула и Кендалл Дженнер. Девушки пришли вместе на автепати Met Gala. Во время танца Дженнер погладила подругу по животу, а та загадочно засмеялась.

    Джерело: graziamagazine.ru

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