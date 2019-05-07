  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение

    • Розсилка
    instagram / camilamorrone - Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    instagram / camilamorrone

    Девушка показала, какие процедуры помогают ей сохранять природную красоту

    21-летняя модель и пассия Леонардо Ди Каприо привела себя в порядок перед традиционным Met Gala-2019 в Нью-Йорке. Камила Морроне показала, как ей удается сохранять овал лица и безупречную кожу.

    В Instagram Stories девушка показала, какие процедуры помогают ей сохранять природную красоту. Сначала Морроне сделали аппаратный массаж лица с легким эффектом вакуума. После этого пустили холодный воздух. «Лепим мое лицо с этой очень холодной морозильной камерой», - поделилась модель.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение
    instagram / camilamorrone

    Морроне приходится часто работать в профессиональном гриме, под ярким светом софитов, что отражается на коже. Ее лицо берут крупным планом. Именно поэтому модели приходится тщательно следить за своей внешностью, чтобы оставаться молодой и свежей.

    5ab0b8477358b1c9b91de5f4f2980c28_fitted_740x700

    Такой комплексный массаж позволяет устранить отеки, отложения и другие дефекты кожи. Возникает эффект похудения лица, формируется овал и четкий силуэт. Камила призналась, что позаботилась о своем лице и получила при этом приятные эмоции. Она осталась довольной тем, что кожа стала бархатистой.

     Читайте также: Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме.


    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ