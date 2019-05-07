Молодая любовница Леонардо Ди Каприо показала свое преображение



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instagram / camilamorrone

Девушка показала, какие процедуры помогают ей сохранять природную красоту

21-летняя модель и пассия Леонардо Ди Каприо привела себя в порядок перед традиционным Met Gala-2019 в Нью-Йорке. Камила Морроне показала, как ей удается сохранять овал лица и безупречную кожу.

В Instagram Stories девушка показала, какие процедуры помогают ей сохранять природную красоту. Сначала Морроне сделали аппаратный массаж лица с легким эффектом вакуума. После этого пустили холодный воздух. «Лепим мое лицо с этой очень холодной морозильной камерой», - поделилась модель.

Морроне приходится часто работать в профессиональном гриме, под ярким светом софитов, что отражается на коже. Ее лицо берут крупным планом. Именно поэтому модели приходится тщательно следить за своей внешностью, чтобы оставаться молодой и свежей.

Такой комплексный массаж позволяет устранить отеки, отложения и другие дефекты кожи. Возникает эффект похудения лица, формируется овал и четкий силуэт. Камила призналась, что позаботилась о своем лице и получила при этом приятные эмоции. Она осталась довольной тем, что кожа стала бархатистой.



