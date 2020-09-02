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    Беременная и обнаженная супермодель Джиджи Хадид рассекретила свой срок

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    <p>25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид ждет своего первенца</p> <div></div> - Беременная и обнаженная супермодель Джиджи Хадид рассекретила свой срок

    25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид ждет своего первенца

    Звезда поделилась кадрами завораживающей фотосессии

    Звезда моровых подиумов Джиджи Хадид в первые месяцы беременности тщательно скрывала свое интересное положение. Хотя поклонники Джиджи и догадывались о нем. Недавно Хадид официально подтвердила беременность и поделилась первыми снимками с животиком.

    Сегодня топ-модель показала несколько ярких образов гламурной фотосессии, которую для будущей мамочки устроили ее друзья-фотографы. Джиджи предстала в светлом кроп-топе и джинсах. Она расстегнула молнию и продемонстрировала свой заметно округлившийся животик.

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    Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

    Девушке сделали яркий макияж smoky easy. Ее светлые локоны зачесали назад с эффектом мокрых волос. Образ звезды завершили золотые украшения – серьги-кольца, несколько цепочек и браслет. Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира рассекретила срок беременности, на котором она находится. «33 недели», - лаконично отметила Хадид.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    знаменитости Джиджи Хадид
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