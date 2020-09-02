Беременная и обнаженная супермодель Джиджи Хадид рассекретила свой срок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид ждет своего первенца

Звезда поделилась кадрами завораживающей фотосессии

Звезда моровых подиумов Джиджи Хадид в первые месяцы беременности тщательно скрывала свое интересное положение. Хотя поклонники Джиджи и догадывались о нем. Недавно Хадид официально подтвердила беременность и поделилась первыми снимками с животиком.

Сегодня топ-модель показала несколько ярких образов гламурной фотосессии, которую для будущей мамочки устроили ее друзья-фотографы. Джиджи предстала в светлом кроп-топе и джинсах. Она расстегнула молнию и продемонстрировала свой заметно округлившийся животик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 31 Авг 2020 в 7:58 PDT

Девушке сделали яркий макияж smoky easy. Ее светлые локоны зачесали назад с эффектом мокрых волос. Образ звезды завершили золотые украшения – серьги-кольца, несколько цепочек и браслет. Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира рассекретила срок беременности, на котором она находится. «33 недели», - лаконично отметила Хадид.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.