Певец Эд Ширан рассекретил пол новорожденного ребенка



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Певец Эд Ширан instagram.com/teddysphotos/

Эд Ширан и Черри Сиборн знакомы с самого детства

29-летний Эд Ширан поделился с фанатами радостным известием. Он признался, что еще на прошлой неделе его 27-летняя супруга Черри Сиборн родила дочь. Девочку назвали необычным именем Лайра Антарктика. Артист пока не решился публиковать снимки новорожденной в Сети, а потому просто показал поклонникам ее маленькое одеяло и носочки.

«У меня для вас отличные новости! На прошлой неделе с помощью потрясающей команды врачей Черри родила нашу красивую и здоровую дочь Лайру Антарктику Сиборн Ширан. Мы влюблены в нее. Мама и малышка отлично себя чувствуют, и мы на седьмом небе от счастья. Шлю вам свою любовь и с нетерпением жду, когда вернусь к вам. Эд», — сообщил певец.

instagram.com/teddysphotos/

Напомним, что Эд Ширан и Черри Сиборн знакомы с самого детства. Они вместе учились в школе, однако потом их пути разошлись. В более зрелом возрасте Эд и Черри снова встретились и начали встречаться. В 2018 году пара объявила о помолвке, а зимой 2019-го влюбленные сыграли тайную свадьбу.

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