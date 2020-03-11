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    Шоу-биз

    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка

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    <p>35-летняя Кэти Перри разоткровенничалась о своей жизни в положении</p> <div></div> - Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка

    35-летняя Кэти Перри разоткровенничалась о своей жизни в положении

    instagram.com/katyperry/

    Американская поп-звезда рассказала, как изменилась в последние месяцы

    35-летняя популярная американская певица Кэти Перри ждет первенца от своего 43-летнего жениха, голливудского актера Орландо Блума. Перри рассказала, что беременность помогла ей преодолеть прошлые пристрастия и стать лучше. Кэти отказалась от вредных привычек, среди которых были курение и алкоголь.

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    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка
    instagram.com/katyperry/

    «Я все еще поддерживаю равновесие, я не бегаю… Когда ты бросаешь пить и курить и готовишься родить ребенка, тело благодарит тебя за хорошее обращение», - отметила Перри в австралийском шоу Fifi, Fev & Byron. Она пошутила, что с нетерпением ждет бокала мартини после родов.

    Артистка призналась, что страдала от зависимости в прошлом. «У меня были свои испытания и несчастья. Мне повезло, что я смогла их пережить, и я не наркоманка», - подчеркнула будущая мама.

    Кэти заявила, что в начале беременности чувствовала себя плохо. Сейчас ей намного лучше. У певицы появились необычные вкусовые пристрастия. Она без ума от пикантного соуса табаско из кайенского перца.

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    певица алкоголь новости курение
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