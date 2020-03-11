Беременная Кэти Перри отказалась от вредных привычек ради ребенка



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35-летняя Кэти Перри разоткровенничалась о своей жизни в положении instagram.com/katyperry/

Американская поп-звезда рассказала, как изменилась в последние месяцы

35-летняя популярная американская певица Кэти Перри ждет первенца от своего 43-летнего жениха, голливудского актера Орландо Блума. Перри рассказала, что беременность помогла ей преодолеть прошлые пристрастия и стать лучше. Кэти отказалась от вредных привычек, среди которых были курение и алкоголь.

«Я все еще поддерживаю равновесие, я не бегаю… Когда ты бросаешь пить и курить и готовишься родить ребенка, тело благодарит тебя за хорошее обращение», - отметила Перри в австралийском шоу Fifi, Fev & Byron. Она пошутила, что с нетерпением ждет бокала мартини после родов.

Артистка призналась, что страдала от зависимости в прошлом. «У меня были свои испытания и несчастья. Мне повезло, что я смогла их пережить, и я не наркоманка», - подчеркнула будущая мама.

Кэти заявила, что в начале беременности чувствовала себя плохо. Сейчас ей намного лучше. У певицы появились необычные вкусовые пристрастия. Она без ума от пикантного соуса табаско из кайенского перца.