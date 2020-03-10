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    Шоу-биз

    Из-за коронавируса отменили концерты Мадонны в Париже

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    Из-за коронавируса отменили концерты Мадонны в Париже
    Мадонна

    Болезнь помешала уже не одному событию

    Знаменитая американская певица Мадонна уже посетила несколько стран, в которых выступила с шоу MadameADAME X. Однако из-за вспышки коронавируса ей пришлось отменить концерты в столице Франции, которые были запланированы на 10 и 11 марта.

    Коронавирус из Уханя активно распространяется в Европе. Напряженная ситуация также во Франции.

    В связи с этим американская поп-дива отменила свои выступления там, а поклонникам, которые приобрели билеты, вернут деньги.

    «Согласно с распоряжением министерства и решением префектуры отменять все мероприятия, численность участников которых превышает 1000 человек, мы с глубоким сожалением сообщаем вам об отмене двух последних шоу MADAME X, которые ранее были перенесены на 10 и 11 марта», – сообщили организаторы концертов.

    Это уже не первое культурное событие, которое не состоялось из-за эпидемии. Остановили съемки ряда фильмов, отменили модные показы Из-за коронавируса отменили неделю моды в Японии во многих странах, культурные выставки и фестивали. Также Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свою свадьбу, которая должна была состояться в июле в Японии.

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