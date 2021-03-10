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    Беременная победительница «Холостяка» в белье похвасталась пока что стройными ногами

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    Победительница шоу &laquo;Холостяк&raquo; Даша Квиткова - Беременная победительница «Холостяка» в белье похвасталась пока что стройными ногами
    Победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова
    instagram.com/kvittkova/

    Блогерша поделилась пикантным снимком в фотоблоге

    Победительница шоу «Холостяк» и жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова порадовала поклонников очередным откровенным фото.

    В своем Инстаграме беременная блогерша опубликовала снимок, на котором предстала в пикантном образе.

    На фотографии Даша позирует сидя на стуле в черном комплекте нижнего белья и колготках, демонстрируя свои стройные ноги и сималий беременный животик.

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    Беременная победительница «Холостяка» в белье похвасталась пока что стройными ногами
    Беременная победительница «Холостяка» в белье похвасталась пока что стройными ногами
    Беременная победительница «Холостяка» в белье похвасталась пока что стройными ногами

    «Напоминайте себе чаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить все намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути. И в том, чтобы наполнить жизнь любовью», - посоветовала Квиткова.

    Поклонники оценили снимок любимой шоумена, о чем они сообщили в комментариях.

    Ранее «Скотч» показывал фото влюбленных, которые голышом путешествуют по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах.

    Сперва парочка просто выкладывала фото из поездок, а затем начала заниматься йогой на фоне популярных достопримечательностей. В то же время у них появилась традиция — купаться голышом во всех встречающихся водопадах. Они даже начали публиковать в своем инстаграме обнаженные фото — только по пятницам. Но после того, как аудитория восприняла эту идею с восторгом, стали выкладывать снимки в стиле ню почаще.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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