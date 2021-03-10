Беременная победительница «Холостяка» в белье похвасталась пока что стройными ногами

Блогерша поделилась пикантным снимком в фотоблоге

Победительница шоу «Холостяк» и жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова порадовала поклонников очередным откровенным фото.

В своем Инстаграме беременная блогерша опубликовала снимок, на котором предстала в пикантном образе.

На фотографии Даша позирует сидя на стуле в черном комплекте нижнего белья и колготках, демонстрируя свои стройные ноги и сималий беременный животик.

«Напоминайте себе чаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить все намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути. И в том, чтобы наполнить жизнь любовью», - посоветовала Квиткова.

Поклонники оценили снимок любимой шоумена, о чем они сообщили в комментариях.

Ранее «Скотч» показывал фото влюбленных, которые голышом путешествуют по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах.

Сперва парочка просто выкладывала фото из поездок, а затем начала заниматься йогой на фоне популярных достопримечательностей. В то же время у них появилась традиция — купаться голышом во всех встречающихся водопадах. Они даже начали публиковать в своем инстаграме обнаженные фото — только по пятницам. Но после того, как аудитория восприняла эту идею с восторгом, стали выкладывать снимки в стиле ню почаще.