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    Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)

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    Модель Лорене Фабиане Колотте из Техаса - Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)
    Модель Лорене Фабиане Колотте из Техаса
    instagram.com/sabrinasabrokreal/

    Фото звезды в юности удивят кого угодно

    Лорене Фабиане Колотте из Техаса, США, известной как Сабрина Саброк, скоро исполнится 50, однако поверить в такое сможет не каждый. С фото в ее инстаграме на пользователей смотрит эффектная блондинка с идеальной кожей, пухлыми губами и роскошными формами.

    Бывшая учительница перенесла первую операцию, когда ей было 25, — девушку расстраивало, что у нее плоская грудь. И потом уже не могла остановиться. Сабрина сделала такой объемный бюст, что сейчас он весит 14 кг. В итоге новая внешность помогла блондинке стать моделью Playboy и пять раз блистать на его обложке. Теперь на снимках из прошлого американку просто невозможно узнать: худая девочка с тонкими губами и носом с горбинкой никак не ассоциируется с нынешней секс-бомбой.

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    Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)
    Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)
    Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)
    Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)
    Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)
    Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)
    Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)
    instagram.com/sabrinasabrokreal/

    Даже после 50 Сабрина не собирается завязывать с пластикой. Однако считает, что выглядеть настолько шикарно и молодо ей помогает не только нож хирурга, пишет Daily Star. По словам модели, секрет еще и в том, что она занимается любимым делом, ведет здоровый образ жизни и замужем за парнем, который на 14 лет ее моложе.

    «Я не пью алкоголь, не курю и не употребляю наркотики и всю жизнь ем суперздоровую пищу. Я суперздорова, и я трудоголик, что позволяет мне выглядеть молодо. Также у меня есть муж, который меня младше, и он тоже добавляет молодости в мою жизнь», - отметила Сабрина Саброк.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: образ жизни знаменитости шоу-бизнес
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