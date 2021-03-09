Учительница бросила работу и сделала 50 операций, чтобы стать моделью (фото)

Фото звезды в юности удивят кого угодно

Лорене Фабиане Колотте из Техаса, США, известной как Сабрина Саброк, скоро исполнится 50, однако поверить в такое сможет не каждый. С фото в ее инстаграме на пользователей смотрит эффектная блондинка с идеальной кожей, пухлыми губами и роскошными формами.

Бывшая учительница перенесла первую операцию, когда ей было 25, — девушку расстраивало, что у нее плоская грудь. И потом уже не могла остановиться. Сабрина сделала такой объемный бюст, что сейчас он весит 14 кг. В итоге новая внешность помогла блондинке стать моделью Playboy и пять раз блистать на его обложке. Теперь на снимках из прошлого американку просто невозможно узнать: худая девочка с тонкими губами и носом с горбинкой никак не ассоциируется с нынешней секс-бомбой.

Даже после 50 Сабрина не собирается завязывать с пластикой. Однако считает, что выглядеть настолько шикарно и молодо ей помогает не только нож хирурга, пишет Daily Star. По словам модели, секрет еще и в том, что она занимается любимым делом, ведет здоровый образ жизни и замужем за парнем, который на 14 лет ее моложе.

«Я не пью алкоголь, не курю и не употребляю наркотики и всю жизнь ем суперздоровую пищу. Я суперздорова, и я трудоголик, что позволяет мне выглядеть молодо. Также у меня есть муж, который меня младше, и он тоже добавляет молодости в мою жизнь», - отметила Сабрина Саброк.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.