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    Ирина Билык представила клип из дополненной реальности (видео)

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык представила клип из дополненной реальности (видео)
    Певица Ирина Билык

    Режиссером нового видеоклипа певицы стал Юрий Движон

    Украинская певица Ирина Билык 9 марта на своем канале в YouTube презентовала видеоработу на композицию «Не стримуй погляд», премьера которой состоялась в ноябре 2020 года. Съемки клипа проходили в Киеве в студии дополненной реальности и длились 14 часов.

    Певица запечатлена в клипе в мини-платье, созданном украинским дизайнером Иваном Фроловым. Режиссером нового видеоклипа певицы стал Юрий Движон.

    «Для меня песни Иры очень особенные и космические. Во время первого прослушивания песни я бы слетал на три минуты в параллельную реальность. Вернувшись, я четко увидел образ певицы, цветовую гамму и локацию видео. Я рад, что в этой работе Ира выглядит супер современно, загадочно и в чем-то даже провокационно. Ее главной идеей моя теория о том, что женщина это солнце, а мужчиина это месяц. Когда они встречаются вместе на одной орбите - тогда случается солнечное затмение, или простыми слова новая история любви», - рассказывает о видео режиссер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: певица шоу-бизнес Ирина Билык
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