Влюбленные голышом путешествуют по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах (фото)

Сперва парочка просто выкладывала фото из поездок, а затем начала заниматься йогой

Спустя три месяца после знакомства Силке и Киран поняли, что у них много общего — в том числе тяга к естественности

Необычная парочка туристов с каждым днем все больше набирает популярность. Силке Мейс из Гента, Бельгия, и Киран Шэннон из Глазго, Великобритания, любили путешествовать и занимались танцами. Парочка познакомилась в Испании, где они работали в одном танцевальном коллективе. Они бок о бок провели три месяца, а затем, после окончания контракта, решили колесить по миру вместе, пишет Daily Mail.

Сперва парочка просто выкладывала фото из поездок, а затем начала заниматься йогой на фоне популярных достопримечательностей. В то же время у них появилась традиция — купаться голышом во всех встречающихся водопадах. Они даже начали публиковать в своем инстаграме обнаженные фото — только по пятницам. Но после того, как аудитория восприняла эту идею с восторгом, стали выкладывать снимки в стиле ню почаще.

Киран и Силке не считают себя нудистами, хотя многие думают о них именно так. Парочка рассказала, что места для откровенной съемки они всегда выбирают тщательно — чтобы не попадались люди. Однако случаются осечки, но чаще всего все заканчивается смехом. Не единожды влюбленные слышали в ответ на извинения: "Ничего, мы французы, у нас так тоже принято".

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