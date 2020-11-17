Беременная супермодель Victoria's Secret рассказала о своем наркотическом приключении

«Я прошла через трип в начале пандемии», - Эльза Хоск

«Ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск решила поднять просмотры в Инстаграме, рассказав подписчикам о своих экспериментах с наркотиками. 32-летняя шведка сейчас ждет первого ребенка, но, оказывается, мысли о материнстве ее пугали еще в начале этого года. Хоск уверена, что все изменилось в момент, когда она почувствовала себя беременной.

«Я прошла через трип в начале пандемии. В итоге он получился о моем примирении с телом после давления, которое испытывают все женщины, в сумме с моей работой модели, нежеланием прекращать работать, чтобы стать мамой, и т.д. Мне показали, как прекрасно мое тело, и во время трипа я внезапно оказалась беременной, увидела, как внутри растет ребенок. Просто безумие! Я никогда не чувствовала себя готовой стать матерью и отпустить свое тело или работу. Но я вернулась в сознание полностью готовой родить ребенка. Спустя две недели я забеременела», - Эльза Хоск.

Эльза так же откровенна, когда дело касается ее алкогольной зависимости. Модель не пьет уже десять лет, чем очень гордится: «Впервые попробовав спиртное, я пила как алкоголик: я не могла остановиться, выпив один стакан. Всегда пила дальше, пока не отключалась. Так продолжалось несколько лет, пока я не оказалась на самом дне, после чего меня заставили обратиться за помощью. В 20 лет я перестала пить, и это изменило мою жизнь».

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«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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