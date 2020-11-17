Как голливудские звезды реагируют на встречи с папарацци: курьезные фото

Герои этой подборки с юмором реагируют на назойливых фотографов

Хорошо быть знаменитостью: слава, влияние, деньги, шикарные дома и машины, и обожание публики. Но у звездной жизни есть и обратная сторона. Обычная человеческая жизнь отменяется, ведь за каждым вашим шагом будут следить папарацци.

Конечно, можно оградиться от них огромными заборами и прятаться в тонированных лимузинах. Но также можно реагировать на эти неожиданные встречи с юмором, как герои этой подборки.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.