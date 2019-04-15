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    Шоу-биз

    Беременная Тина Кунаки обнажилась для глянца

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    Тина Кунаки - Беременная Тина Кунаки обнажилась для глянца
    Тина Кунаки
    instagram.com/tinakunakey/

    22-летняя Тина Кунаки ждет первенца от своего 52-летнего супруга Венсана Касселя

    Будущая мама не отказывается от активного образа жизни и даже успевает сниматься в глянцевых журналах.

    Модель снялась для обложки французского журнала Photo. Она поделилась кадром в Instagram. На фото звезда предстала полностью обнаженной с копной распущенных волос.

    Макияж и прическу Тине сделал известный визажист Гарольд Джеймс. Черно-белый снимок получился очень чувственным и атмосферным.


    instagram.com/tinakunakey

    instagram.com/tinakunakey

    Напомним, что о том, что Тина Кунаки и Венсан Кассель ждут ребенка стало известно в декабре прошлого года, но долгое время пара предпочитала не комментировать новость о прибавлении в семье.

    Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились во время отдыха на Ибице. Тина сначала не знала, кто такой Венсан: она не видела ни одного фильма с его участием. Но это не помешало ей очаровать Венсана и выйти за него замуж.

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