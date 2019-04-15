Супермодель Белла Хадид показала фото с отдыха на Карибах



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instagram / bellahadid

Звезда порадовала поклонников новыми снимками

22-летняя топ-модель Белла Хадид отправилась на отдых на Карибские острова. Компанию красотке составил ее 29-летний возлюбленный, рэпер The Weeknd.

Модель похвасталась яркими снимками с отдыха. Белла примерила на курорте белоснежное и алое мини-бикини. Миниатюрные трусики подчеркнули точеную фигуру звезды, которой многим остается только позавидовать.

Возлюбленная певца опубликовала в Instagram и видео, на котором покоряет волны, катаясь на гидроцикле. На одном из фото в объектив попал и сам The Weeknd. Поклонники пожелали паре удачного отдыха и попросили Беллу почаще выкладывать атмосферные снимки весенних каникул.

Белла Хадид и The Weeknd начали встречаться четыре года назад, но год спустя расстались. В 2018 году пара воссоединилась. Cosmo выяснил, как одеться в стиле Беллы Хадид, чтобы быть похожей на модель. Звезда знает, как идеально выглядеть в платье-свитере. Ранее мы сравнивали стиль звездных сестер Хадид, чтобы понять, на кого лучше равняться.