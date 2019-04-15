Алла Костромичева призналась, почему публикует так мало семейных фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Костромичева с сыном viva.ua

Алла Костромичева – не только известная во всем мире модель и бессменная ведущая проекта «Топ-модель по-украински», она еще и любящая супруга и заботливая мама

Но в соцсетях известной модели и телеведущей Аллы Костромичевой гораздо чаще можно увидеть снимки с показов, фотосессий или съемок. И буквально раз в полгода Алла радует подписчиков фото с мужем Джейсоном Капоне или сыном Сальваторе.

Поклонники телеведущей Нового канала даже забеспокоились – мол, почему в аккаунте так мало семьи? Алла тут же успокоила подписчиков – в ее жизни все прекрасно, просто личное она предпочитает оставлять личным.

«Мужа я так редко показываю, потому что он все время прячется! – смеется Костромичева. – Джейсон один из тех немногих людей, кто обходится без соцсетей. Он там просто не зарегистрирован. А еще Джейсон не гуглится. Я проверяла, когда мы только познакомились».

С будущим супругом Алла познакомилась на ужине у общих друзей.

«Меня покорили наши абсолютно одинаковые, немножечко старомодные взгляды на важные семейные ценности и жизнь в общем, – вспоминает Алла. – Джейсон очень умный. Он сильнее меня психологически. В каких-то моментах я могу дать слабинку, а он устойчив и спокоен, как скала. Это подкупает и дарит ощущение спокойствия, ведь за ним я, как за каменной стеной. Думаю, что мужская сила воли важна для крепких отношений. А еще очень важно, чтобы люди ставили перед собой одинаковые цели. У нас с Джейсоном – один знаменатель в жизни, мы хотим одного и того же, и это очень сближает».

Кстати, маленький Сальваторе всегда приезжает с Аллой на съемки. Новый сезон проекта – не исключение. В первом сезоне «Топ-модели по-украински» мальчик даже снялся в одном из эпизодов. Тогда участнице Насте Гладченко нужно было опробовать на себе профессию няни и последить за малышом.