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    Жизнь

    Алла Костромичева призналась, почему публикует так мало семейных фото

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    Алла Костромичева с сыном - Алла Костромичева призналась, почему публикует так мало семейных фото
    Алла Костромичева с сыном
    viva.ua

    Алла Костромичева – не только известная во всем мире модель и бессменная ведущая проекта «Топ-модель по-украински», она еще и любящая супруга и заботливая мама

    Но в соцсетях известной модели и телеведущей Аллы Костромичевой  гораздо чаще можно увидеть снимки с показов, фотосессий или съемок. И буквально раз в полгода Алла радует подписчиков фото с мужем Джейсоном Капоне или сыном Сальваторе.

    Поклонники телеведущей Нового канала даже забеспокоились – мол, почему в аккаунте так мало семьи? Алла тут же успокоила подписчиков – в ее жизни все прекрасно, просто личное она предпочитает оставлять личным.

    «Мужа я так редко показываю, потому что он все время прячется! – смеется Костромичева. – Джейсон один из тех немногих людей, кто обходится без соцсетей. Он там просто не зарегистрирован. А еще Джейсон не гуглится. Я проверяла, когда мы только познакомились».

    С будущим супругом Алла познакомилась на ужине у общих друзей.

     «Меня покорили наши абсолютно одинаковые, немножечко старомодные взгляды на важные семейные ценности и жизнь в общем, – вспоминает Алла. – Джейсон очень умный. Он сильнее меня психологически. В каких-то моментах я могу дать слабинку, а он устойчив и спокоен, как скала. Это подкупает и дарит ощущение спокойствия, ведь за ним я, как за каменной стеной. Думаю, что мужская сила воли важна для крепких отношений. А еще очень важно, чтобы люди ставили перед собой одинаковые цели. У нас с Джейсоном – один знаменатель в жизни, мы хотим одного и того же, и это очень сближает».

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    Алла Костромичева призналась, почему публикует так мало семейных фото
    Алла Костромичева призналась, почему публикует так мало семейных фото
    Алла Костромичева призналась, почему публикует так мало семейных фото
    Алла Костромичева призналась, почему публикует так мало семейных фото

    Кстати, маленький Сальваторе всегда приезжает с Аллой на съемки. Новый сезон проекта – не исключение. В первом сезоне «Топ-модели по-украински» мальчик даже снялся в одном из эпизодов. Тогда участнице Насте Гладченко нужно было опробовать на себе профессию няни и последить за малышом.

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