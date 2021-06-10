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    54-летняя Сальма Хайек поразила молодостью в съемке для модного глянца (фото)

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    Актриса Сальма Хайек - 54-летняя Сальма Хайек поразила молодостью в съемке для модного глянца (фото)
    Актриса Сальма Хайек
    Фото: @salmahayek

    Звезда снялась для обложки журнала с откровенным декольте

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась для обложки модного журнала InStyle в откровенном наряде и взволновала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость позирует на фоне природы, облокотившись на мраморную статую в виде тигра. Актрису запечатлели в черном бархатном платье длины макси с длинными рукавами и глубоким декольте. Ее образ дополнили бриллиантовые серьги, браслеты, кольца и колье. Волосы Хайек распущены и уложены волнами, а на лице нанесен макияж в естественных тонах.

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    54-летняя Сальма Хайек поразила молодостью в съемке для модного глянца (фото)
    54-летняя Сальма Хайек поразила молодостью в съемке для модного глянца (фото)
    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники оценили внешний вид звезды и выразили свое восхищение в комментариях. «Красивая, как всегда! И снаружи, и внутри!», «Женщина моей мечты», «Ты была и остаешься самой красивой женщиной на этой планете!», «Ты очень горячая», «Я тебя люблю!» — писали юзеры.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    54-летняя Сальма Хайек поразила молодостью в съемке для модного глянца (фото)