Нателла Крапивина неожиданно порвала отношения со Светланой Лободой

Продюсер и артистка проработали вместе 11 лет

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с артисткой. Об этом Крапивина написала на странице в своем Инстаграме. Она отметила, что больше не хочет иметь никакого отношения к шоу-бизнесу.

«Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь никакого отношения к шоу-бизнесу», — написала Крапивина.

После этого Нателла закрыла свой аккаунт в Instagram и сделала его приватным. Что заставило продюсера, проработавшую вместе с Лободой 11 лет, принять такое решение — неизвестно. Сама Лобода пока никак не прокомментировала слова экс-продюсера, разве что в сторис своей страницы в Instagram запостила ее пост о прекращении сотрудничества.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.