Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»



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36-летний Родриго Алвес похвастался результатом своей очередной бьюти-трансформации Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

Эпатажный бразильский телеведущий сменил имидж

36-летний шоумен Родриго Алвес похвастался своим превращением в женщину. Он приехал в Лондон из Бельгии, где ему сделали пластическую операцию на лице и удалили кадык. Первым делом трансгендер посетил салон красоты, где ему сделали новую прическу, маникюр и педикюр.

Родриго примерил стильный ансамбль. Он надел черную облегающую черную блузку с разрезами. Телеведущий не сразу заметил свой конфуз в виде оголившейся груди. Look дополнили красные расклешенные брюки и босоножки на каблуке. Бразилец набросил на плечи черный полушубок и выбрал сумочку с перьями.