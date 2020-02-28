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    Шоу-биз

    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»

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    36-летний Родриго Алвес похвастался результатом своей очередной бьюти-трансформации - Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    36-летний Родриго Алвес похвастался результатом своей очередной бьюти-трансформации
    Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Эпатажный бразильский телеведущий сменил имидж

    36-летний шоумен Родриго Алвес похвастался своим превращением в женщину. Он приехал в Лондон из Бельгии, где ему сделали пластическую операцию на лице и удалили кадык. Первым делом трансгендер посетил салон красоты, где ему сделали новую прическу, маникюр и педикюр.

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    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    Превратившийся в женщину «живой Кен» похвастался своей «сексуальностью»
    Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Родриго примерил стильный ансамбль. Он надел черную облегающую черную блузку с разрезами. Телеведущий не сразу заметил свой конфуз в виде оголившейся груди. Look дополнили красные расклешенные брюки и босоножки на каблуке. Бразилец набросил на плечи черный полушубок и выбрал сумочку с перьями.

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