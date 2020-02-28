СМИ: Леонардо Ди Каприо тайно женился на возлюбленной



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По информации западных СМИ, празднование на частном острове обошлось Лео в $4 миллиона

В начале февраля 45-летний Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» свою избранницу — 22-летнюю Камилу Морроне

Отношения голливудского красавчика Лео Ди Каприо и его избранницы-модели Камилы Морроне уже давно ни для кого не секрет. А на днях журналисты издания OK! выяснили, что Лео и Камилла втайне от всех сыграли свадьбу.

На этом настаивает инсайдер, утверждающий, что Ди Каприо и Морроне обменялись клятвами верности на Багамских островах незадолго до церемонии награждения. «Поначалу они пытались скрывать это от всех, но на одной из афтепати Лео все же решил поделиться радостной новостью со своими коллегами по фильму «Однажды в Голливуде», — заверил источник. По его словам, именно Брэд Питт, с которым Ди Каприо близко познакомился на съемочной площадке, уговорил актера впервые связать себя узами брака.

По слухам, празднование на частном острове обошлось Лео в 4 млн долларов. В числе приглашенных гостей были Тоби Магуайр, Кейт Уинслет, Джона Хилл и другие близкие друзья пары.