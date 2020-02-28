Вышел трейлер музыкального сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда»



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Премьера сериала состоится 8 мая Фото: imdb

Сюжет перенесет зрителя в Париж. Действие будет разворачиваться вокруг джазового клуба

Netflix опубликовал тизер нового музыкального сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла. Оригинальное название — The Eddy. Действие развернется в Париже, куда переехал из Нью-Йорка пианист Эллиот Удо (Андре Холланд). Здесь он владеет долей в убыточном джазовом клубе The Eddy и состоит в сложных отношениях с певицей.

Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь, и Эллиоту приходится изменить свою жизнь.

Музыку к сериалу написал знаменитый композитор, лауреат «Грэмми» Глен Баллард, работавший с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном.