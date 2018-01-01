Беременность к лицу: Джамала очаровала поклонников нежным луком

Певица опубликовала в соцсети свежие снимки

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение -2016» певица Джамала опубликовала на своей странице в Facebook снимки, снятые во время интервью Кате Осадчей из программы «Світське Життя». Поклонники певицы пришли в восторг от нежного образа беременной певицы. Эффектный белый наряд с необычной



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Украинская певица Джамала

Певица опубликовала в соцсети свежие снимки

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение -2016» певица Джамала опубликовала на своей странице в Facebook снимки, снятые во время интервью Кате Осадчей из программы «Світське Життя». Поклонники певицы пришли в восторг от нежного образа беременной певицы.

Эффектный белый наряд с необычной вышивкой подчеркнул округлившийся животик украинской артистки. Отметим, что недавно, Джамала случайно рассекретила пол будущего малыша, опубликовав список вещей, которые она закупила перед его появлением на свет.

Среди необходимых вещей для новорожденного оказался и дорожный писсуар для мальчиков. Стоит отметить, что артистка не стала комментировать эту покупку.