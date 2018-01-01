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    Беременность к лицу: Джамала очаровала поклонников нежным луком

    Певица опубликовала в соцсети свежие снимки
    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение -2016» певица Джамала опубликовала на своей странице в Facebook снимки, снятые во время интервью Кате Осадчей из программы «Світське Життя». Поклонники певицы пришли в восторг от нежного образа беременной певицы. Эффектный белый наряд с необычной
    • Сьогодні, 17:20
    • Розсилка
    Украинская певица Джамала
    Украинская певица Джамала

    Певица опубликовала в соцсети свежие снимки

    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение -2016» певица Джамала опубликовала на своей странице в Facebook снимки, снятые во время интервью Кате Осадчей из программы «Світське Життя». Поклонники певицы пришли в восторг от нежного образа беременной певицы.

    Эффектный белый наряд с необычной вышивкой подчеркнул округлившийся животик украинской артистки. Отметим, что недавно, Джамала  случайно рассекретила пол будущего малыша, опубликовав список вещей, которые она закупила перед его появлением на свет.

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    Беременность к лицу: Джамала очаровала поклонников нежным луком
    Беременность к лицу: Джамала очаровала поклонников нежным луком
    Беременность к лицу: Джамала очаровала поклонников нежным луком

    Среди необходимых вещей для новорожденного оказался и дорожный писсуар для мальчиков. Стоит отметить, что артистка не стала комментировать эту покупку.

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